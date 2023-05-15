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Украинские военные ночью уничтожили четыре российских "Шахеда" и "Орлан-10"

Иллюстративное фото: украинские военные ночью уничтожили четыре российских "Шахеда" и "Орлан-10" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники сегодня ночью уничтожили пять дронов российских оккупантов - четыре "Шахеда" и "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

На северо-восточном направлении около полуночи бойцы уничтожили четыре вражеских ударных дрона "Shahed-136/131" и один разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил об уничтожении двух "Шахедов".

Всего с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили более 2,7 тысячи БПЛА оперативно-тактического уровня россиян.

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дрониВоздушные силы Украины