РФ зранку атакувала Чернігівську область з "Граду": 16 "прильотів", горить будинок
Зранку у понеділок, 15 травня, російські війська вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області. Зокрема, з "Граду" атаковано Єліно, наразі в селі через обстріл горить приватний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"З 06:30 до 07:10 зафіксовано 16 приходів, ймовірно з РСЗВ, по н.п. Єліно", - йдеться в повідомленні.
За даними ОК "Північ", про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється.
"В результаті обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, горить приватний будинок", - додали військові.
За даними очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, зафіксовано 360 приходів (40 обстрілів) по 24 населених пунктах Чернігівської області за минулий тиждень.
"8 разів ворог застосовував авіацію, а також дрони. До речі дрон-камікадзе типу "Шахід" (Герань-2) наші захисники ліквідували", - розповів він.
За його даними, зруйновано чимало домогосподарств та міст через річку Снов. На жаль, є постраждалі.
Як повідомлялося, окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області.
При цьому спостерігається збільшення обстрілів прикордонних територій Чернігівської області.
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