РФ зранку атакувала Чернігівську область з "Граду": 16 "прильотів", горить будинок

Зранку у понеділок, 15 травня, російські війська вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області. Зокрема, з "Граду" атаковано Єліно, наразі в селі через обстріл горить приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Північ ".

"З 06:30 до 07:10 зафіксовано 16 приходів, ймовірно з РСЗВ, по н.п. Єліно", - йдеться в повідомленні.

За даними ОК "Північ", про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється.

"В результаті обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, горить приватний будинок", - додали військові.

За даними очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, зафіксовано 360 приходів (40 обстрілів) по 24 населених пунктах Чернігівської області за минулий тиждень.

"8 разів ворог застосовував авіацію, а також дрони. До речі дрон-камікадзе типу "Шахід" (Герань-2) наші захисники ліквідували", - розповів він.

За його даними, зруйновано чимало домогосподарств та міст через річку Снов. На жаль, є постраждалі.

Як повідомлялося, окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області.

При цьому спостерігається збільшення обстрілів прикордонних територій Чернігівської області.