Українські військові вночі ліквідували два катери та дві ДРГ росіян на півдні

"Ми розуміємо, що ворог не полишає південь, він залишається в пріоритеті ворога. Досить потужні сили ще до цього були накопичені на нашому напрямку", - сказала вона.

За словами Гуменюк, росіяни продовжують вести розвідку та аеророзвідку, у тому числі з використанням човнів, які вони відібрали у місцевого населення.

"Вони продовжують диверсійними групами промацувати нашу оборону в бік Дніпра, на островах і, намагаючися там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери і дві диверсійно-розвідувальні групи за цю ніч", - повідомила речниця.

Нагадаємо, 23 січня українські військові підбили ворожий катер при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона.

9 січня українські бійці уразили російський катер в районі острова Білогрудий.

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