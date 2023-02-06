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Украинские военные ночью ликвидировали два катера и две ДРГ россиян на юге

Фото: спикера Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные ликвидировали два вражеских катера с диверсионно-разведывательными группами при попытке обустройства наблюдательных постов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что враг не покидает юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении", - сказала она.

По словам Гуменюк, россияне продолжают вести разведку и аэроразведку, в том числе с использованием лодок, которые они отобрали у местного населения.

"Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь", - сообщила спикер.

Напомним, 23 января украинские военные подбили вражеский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона.

9 января украинские бойцы поразили российский катер в районе острова Белогрудый.

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