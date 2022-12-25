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Українські військові відпрацювали знищення ворожого ДРГ у Київській області (відео)

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Київська область, Неділя 25 грудня 2022 11:19
Українські військові відпрацювали знищення ворожого ДРГ у Київській області (відео) Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові провели тренування у Київській області, в рамках якого відпрацювали протидію диверсійно-розвідувальним групам противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

"За легендою противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об’єкта. Підрозділи Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії України здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій", - сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, для того, аби здійснити вогневе ураження українські військові провели маневр артилерії. Задля цього долається водна перешкода за допомогою ПТС-2 та паромних переправ.

При цьому Наєв підкреслив, що меж вдосконаленню практичних навичок та умінь особового складу немає. Він додав, що командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому для доведення дій підлеглих до автоматизму.

Нагадаємо, нещодавно Наєв зазначив, що в Білорусі три батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з Україною.

При цьому аналітики ISW вважають, що нарощування російської присутності в Білорусі більше робиться як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань, але, як і раніше, немає свідчень того, що РФ активно готує ударне угруповання в Білорусі.

До того ж, глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.

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Сергій Наєв ВСУ Київська область ДРГ
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