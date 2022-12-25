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Украинские военные отработали уничтожение вражеского ДРГ в Киевской области (видео)

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Киевская область, Воскресенье 25 декабря 2022 11:19
Украинские военные отработали уничтожение вражеского ДРГ в Киевской области (видео) Фото: командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные провели тренировку в Киевской области, в рамках которой отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВСУ.

По легенде противник пытается взорвать тактический воздушный десант и осуществить захват важного государственного объекта. Подразделения Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии Украины осуществили уничтожение транспортных вертолетов в воздухе и нанесли огненное поражение по передовому отряду, пытавшемуся захватить соответствующий плацдарм для дальнейших действий", - сказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, для того, чтобы произвести огненное поражение, украинские военные провели маневр артиллерии. Для этого преодолевается водное препятствие посредством ПТС-2 и паромных переправ.

При этом Наев подчеркнул, что пределов совершенствованию практических навыков и умений личного состава нет. Он добавил, что командиры будут продолжать указанную тренировку и в дальнейшем для доведения действий подчиненных до автоматизма.

Напомним, недавно Наев отметил, что в Беларуси три батальона получили задачу выдвинуться в граничащие с Украиной районы.

При этом аналитики ISW считают, что наращивание российского присутствия в Беларуси больше производится как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что РФ активно готовит ударную группировку в Беларуси.

К тому же, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой.

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Сергей Наев ВСУ Киевская область ДРГ
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