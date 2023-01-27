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Українські військові вчора знищили російський гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку

Фото: українські військові вчора знищили російський гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Нацгвардійці за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

Начальник служби протиповітряної оборони 3 бригади оперативного призначення повідомив, що вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 26 січня близько 10:40 виявила на південно-східній околиці Бахмута дві повітряні цілі.

"Розрахунком ПЗРК з "Ігла-1" одночасно було випущено 2 пуски ракет по гелікоптерам Мі-24. В результаті бойової роботи один гелікоптер було знешкоджено, другий уражений", - сказав він.

Один з нацгвардійців розповів, що гелікоптер здатний літати на малих висотах, що в умовах цієї місцевості дозволяє здійснювати прихований підліт до розташування українських підрозділів.

"Він може маневрувати, завдаючи постійних ударів нашим військам на найбільш важливих ділянках з застосуванням ракетного і артилерійського озброєння. Тому виявлення і знищення повітряних цілей такого плану є ефективним під час загальновійськового бою", - зазначив навідник ПЗРК Антон.

Додамо, що Мі-24 - це радянський багатоцільовий ударний гелікоптер-штурмовик і бойова підтримка піхоти. Він є одним з найшвидших ударних гелікоптерів у світі, призначений для перекидання живої сили та її вогневої підтримки на полі бою.

Нагадаємо, 24 січня українські бійці знищили три російські вертольоти Ка-52 за пів години.

Зазначимо, що за даними Генштабу, з 24 лютого українські захисники знищили вже 283 ворожі гелікоптери.

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