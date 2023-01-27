Украинские военные вчера уничтожили российский вертолет Ми-24 на Бахмутском направлении

Начальник службы противовоздушной обороны 3 бригады оперативного назначения сообщил, что огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 26 января около 10:40 обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели.

"Расчетом ПЗРК с "Игла-1" одновременно было выпущено 2 пуска ракет по вертолетам Ми-24. В результате боевой работы один вертолет был обезврежен, второй поражен", - сказал он.

Один из нацгвардейцев рассказал, что вертолет способен летать на малых высотах, что в условиях этой местности позволяет совершать скрытый подлет к расположению украинских подразделений.

"Он может маневрировать, нанося постоянные удары нашим войскам на наиболее важных участках с применением ракетного и артиллерийского вооружения. Поэтому выявление и уничтожение воздушных целей такого плана эффективно во время общевойскового боя", - отметил наводчик ПЗРК Антон.

Добавим, что Ми-24 - это советский многоцелевой ударный вертолет-штурмовик и боевая поддержка пехоты. Он является одним из самых быстрых ударных вертолетов в мире, предназначен для перекидывания живой силы и ее огневой поддержки на поле боя.

Напомним, 24 января украинские бойцы уничтожили три российских вертолета Ка-52 за полчаса.

Отметим, что по данным Генштаба, с 24 февраля украинские защитники уничтожили уже 283 вражеских вертолета.

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