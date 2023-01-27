RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные вчера уничтожили российский вертолет Ми-24 на Бахмутском направлении

Фото: украинские военные вчера уничтожили российский вертолет Ми-24 на Бахмутском направлении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Нацгвардейцы с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожили вражеский вертолет Ми-24 на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

Начальник службы противовоздушной обороны 3 бригады оперативного назначения сообщил, что огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 26 января около 10:40 обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели.

"Расчетом ПЗРК с "Игла-1" одновременно было выпущено 2 пуска ракет по вертолетам Ми-24. В результате боевой работы один вертолет был обезврежен, второй поражен", - сказал он.

Один из нацгвардейцев рассказал, что вертолет способен летать на малых высотах, что в условиях этой местности позволяет совершать скрытый подлет к расположению украинских подразделений.

"Он может маневрировать, нанося постоянные удары нашим войскам на наиболее важных участках с применением ракетного и артиллерийского вооружения. Поэтому выявление и уничтожение воздушных целей такого плана эффективно во время общевойскового боя", - отметил наводчик ПЗРК Антон.

Добавим, что Ми-24 - это советский многоцелевой ударный вертолет-штурмовик и боевая поддержка пехоты. Он является одним из самых быстрых ударных вертолетов в мире, предназначен для перекидывания живой силы и ее огневой поддержки на поле боя.

Напомним, 24 января украинские бойцы уничтожили три российских вертолета Ка-52 за полчаса.

Отметим, что по данным Генштаба, с 24 февраля украинские защитники уничтожили уже 283 вражеских вертолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутНацгвардияВойна России против Украины