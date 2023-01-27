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Вертоліт та 850 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 08:30
Вертоліт та 850 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії Фото: РФ втратила у війні проти України вже 124 710 солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Також наші воїни збили 47 ракет, вертоліт та три десятки дронів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 27 січня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 124710 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків - 3182 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 6340 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2180 (+11) од,
  • РСЗВ - 452 (+0) од,
  • засобів ППО - 221 (+1) од,
  • літаків - 292 (+2) од,
  • гелікоптерів - 283 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1941 (+33),
  • крилатих ракет - 796 (+47),
  • кораблів /катерів - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5001 (+15) од,
  • спеціальної техніки - 199 (+4).

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу відбили атаки ворога поблизу 11 населених пунктів на сході України.

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