Вертоліт та 850 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Фото: РФ втратила у війні проти України вже 124 710 солдатів (Getty Images)
Українські захисники за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Також наші воїни збили 47 ракет, вертоліт та три десятки дронів ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 27 січня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 124710 (+850) осіб ліквідовано,
- танків - 3182 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6340 (+6) од,
- артилерійських систем - 2180 (+11) од,
- РСЗВ - 452 (+0) од,
- засобів ППО - 221 (+1) од,
- літаків - 292 (+2) од,
- гелікоптерів - 283 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1941 (+33),
- крилатих ракет - 796 (+47),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5001 (+15) од,
- спеціальної техніки - 199 (+4).
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу відбили атаки ворога поблизу 11 населених пунктів на сході України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.