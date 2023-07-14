Українські військові за тиждень просунулись на Мелітопольському напрямку на 1700 м

Мелітопольський напрямок

На Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" у взаємодії із ЗСУ продовжують вести наступальні дії.

"За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулися на 1700 м на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом та потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії і 6 авіаударів. Це тільки протягом тижня, що минув", - сказав Уршалович.

Водночас окупанти проводили контрнаступальні дії та намагалися відновити втрачене положення, проте успіху не досягли.

Бердянський напрямок

Гвардійці продовжують утримувати позиції в умовах постійного вогневого впливу ворога на Бердянському напрямку.

Уршалович повідомив, що за минулий тиждень на цьому напрямку росіяни нанесли по українських бійцях близько 50 артилерійських ударів.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Вони досягають певних успіхів та закріплюють на позиціях.

До того ж, наші бійці ведуть наступ північніше та південніше Бахмута. Зазначимо, що бої тривають не у самому місті, а на флангах. Українське командування повідомляло, що наші військові можуть взяти Бахмут у тактичне оточення, що дозволить контролювати дії росіян у місті.

Тим часом на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція.

На напрямках Новоданилівка, Балка Широка, Мала Токмачка, Новопокровка ЗСУ досягають успіху та закріплюються на досягнутих рубежах.

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