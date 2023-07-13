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ЗСУ просуваються під Бахмутом і на Південному напрямку, - Маляр

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Україна, Четвер 13 липня 2023 22:46
ЗСУ просуваються під Бахмутом і на Південному напрямку, - Маляр Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України продовжують наступати в Донецькій та Запорізькій областях, мають частковий успіх і наразі закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Ситуація на сході України

"Сьогодні, як і вчора, на Сході гаряче. Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої.

Бої біля Бахмута

"На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом", - сказала Маляр.

ЗСУ просуваються під Бахмутом і на Південному напрямку, - Маляр

Фото: Бахмутський напрямок (deepstatemap.live)

Також вона розповіла, що на північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції, але безуспішно.

Обстановка на Південному напрямку

За її словами, на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція.

"На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах", - пише заступник міністра оборони.

ЗСУ просуваються під Бахмутом і на Південному напрямку, - Маляр

Фото: Південний напрямок (deepstatemap.live)

Також ворог зараз переміщує підрозділи і застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що українські бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась.

Наступ українських воїнів

Нагадаємо, останніми тижнями українські військові посилили свої атаки поблизу Бахмута, південніше та північніше міста. Також ЗСУ продовжуються тиснути на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти атакують поблизу Авдіївки, Мар'їнки та на Лимано-Куп'янському напрямку.

Сьогодні речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські військові продовжують просуватися на двох напрямках фронту. ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.

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