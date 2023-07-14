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Українські війська просунулись на південному фланзі Бахмута, - Генштаб

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Бахмут, П'ятниця 14 липня 2023 09:01
Українські війська просунулись на південному фланзі Бахмута, - Генштаб Фото: ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмута (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни продовжують наступальні операції та за останню добу мають успіхи на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися південніше Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

За його словами, українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Підрозділи ЗСУ мають певні успіхи та закріплюють на позиціях.

Також українські воїни продовжують працювати артилерією по виявлених цілях противника і ведуть контрбатарейну боротьбу. Окупанти своєю чергою чинять опір, перекидають резерви техніки та живої сили.

Ковальов наголосив, що ЗСУ ведуть наступ північніше та південніше Бахмута.

"На напрямку Біла Гора - Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

Українські війська просунулись на південному фланзі Бахмута, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

При цьому представник Генштабу додав, що окупаційні війська атакують на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На вказаних ділянках фронту тривають важкі бої, але ЗСУ відбивають штурми.

Успіхи ЗСУ під Бахмутом

Нагадаємо, українські військові продовжують тиснути на ворога на Бахмутському напрямку. Бої тривають не у самому місті, а на флангах. ЗСУ просуваються та мають певні успіхи.

Раніше українське командування зазначало, що наші захисники можуть взяти Бахмут у тактичне оточення, це дозволить контролювати дії загарбників у місті.

За даними аналітиків ISW, ЗСУ контролюють усі висоти навколо Бахмута та розвивають атаки на північній та південній околицях міста.

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