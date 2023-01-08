Українські військові сьогодні збили три гелікоптери росіян, - Генштаб
У неділю, 8 січня, українським захисникам вдалося знищити три гелікоптери російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
За інформацією українського військового командування, бійці Збройних сил України знищили три гелікоптери: Мі-24, Ка-52 та ще один, тип якого уточнюється.
При цьому гелікоптери стали не єдиними повітряними цілями, які знищили українські військові. Вони ще збили три ворожі безпілотники. За попередньою інформацією, це були розвідувальні "Орлани".
Нагадаємо,сьогодні Повітряні сили ЗСУ показали знищення ворожого дрону на сході нашої країни.
Також ми писали, що до Білорусі вже прибули 9 російських гелікоптерів перед спільними навчаннями з РФ.
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