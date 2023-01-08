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До Білорусі прибули вже близько 10 російських гвинтокрилів: що це означає

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Білорусь, Неділя 08 січня 2023 14:23
До Білорусі прибули вже близько 10 російських гвинтокрилів: що це означає Фото: до Білорусі прибули вже близько 10 російських гвинтокрилів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусі пройдуть спільні льотно-тактичні навчання за участю російських військових. На аеродроми Білорусі вже почала злітатися російська авіація, зокрема, відомо вже про приліт 9 гвинтокрилів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

На аеродром "Мачулищи" вже почали прибувати борти ВКС РФ. Так, відомо про 9 вертольотів Мі-8 і Мі-24 ВКС РФ, на деяких з них помічали символ "Z".

"З 8 по 12 січня до РБ очікується прибуття авіаційної складової РФ для проведення навчань", - йдеться у повідомленні.

Найімовірніше, за даними моніторингової групи, авіація ВКС РФ у цей період дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах.

"Не виключено, що можуть бути задіяні Лідський, Лунінецький та Бобруйский аеродроми", - додають автори

Як повідомлялося, Міністерство оборони Білорусі знову продовжило спільні з армією РФ навчання. Вони триватимуть щонайменше до 16 січня.

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