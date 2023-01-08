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Украинские военные сегодня сбили три вертолета россиян, - Генштаб

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Воскресенье 08 января 2023 19:02
Украинские военные сегодня сбили три вертолета россиян, - Генштаб Иллюстративное фото: украинские военные сегодня сбили три вертолета россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 8 января, украинским защитникам удалось уничтожить три вертолета российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации украинского военного командования, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили три вертолета: Ми-24, Ка-52 и еще один, тип которого уточняется.

При этом вертолеты стали не единственными воздушными целями, которые уничтожили украинские военные. Они еще сбили три вражеских беспилотника. По предварительной информации, это были разведывательные "Орланы".

Напомним, сегодня Воздушные силы ВСУ показали уничтожение вражеского дрона на востоке нашей страны.

Также мы писали, что в Беларусь уже прибыли 9 российских вертолетов перед совместными учениями с РФ.

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