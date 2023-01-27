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Скільки танків отримає Україна від західних партнерів: відповідь посла

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Париж, П'ятниця 27 січня 2023 22:48
Скільки танків отримає Україна від західних партнерів: відповідь посла Фото: скільки танків отримає Україна від західних партнерів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги через російське вторгнення.

Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Нам потрібна ця допомога якнайшвидше", - заявив він.

Омельченко додав, що терміни постачання залежать від типу танка та країни-виробника,

"Якщо чекати до серпня чи вересня, буде надто пізно", - наголосив посол.

Нагадаємо, Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.

Крім того, Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard 2 та дозволила іншим країнам відповідні поставки.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна обов'язково звільнить свої території, але для контрнаступних операцій нашим військовим потрібно отримати не менше 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.

Детальніше про те, хто з партнерів готовий вже передати західні танки Україні та в якій кількості - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Військова допомога Війна Росії проти України
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