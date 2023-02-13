Украинские военные начали учения на танках Leopard в Германии

Украинские военные в понедельник, 13 февраля, начали обучения на танках Leopard 2 в Германии.

Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония. Они должны быть завершены к концу первого квартала, чтобы синхронизировать ее (подготовку военных - ред.) с передачей танков", заявила пресс-секретарь Минобороны ФРГ.

О количестве военных, которых Германия планирует обучить управлению танками Leopard 2, не сообщается.