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Украинские военные начали учения на танках Leopard в Германии

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Понедельник 13 февраля 2023 14:11
Украинские военные начали учения на танках Leopard в Германии Фото: украинские военные начали учения на танках Leopard в Германии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные в понедельник, 13 февраля, начали обучения на танках Leopard 2 в Германии.

Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония. Они должны быть завершены к концу первого квартала, чтобы синхронизировать ее (подготовку военных - ред.) с передачей танков", заявила пресс-секретарь Минобороны ФРГ.

О количестве военных, которых Германия планирует обучить управлению танками Leopard 2, не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

Как известно, западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи из-за российского вторжения.

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