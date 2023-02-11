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Українські військові розбили штурмові групи РФ під Бахмутом: у ворогів великі втрати

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Бахмут, Субота 11 лютого 2023 14:46
Українські військові розбили штурмові групи РФ під Бахмутом: у ворогів великі втрати Фото: українські військові розбили штурмові групи РФ під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники продовжують знищувати російських окупантів на Донеччині. На цей раз бійці ліквідували штурмові групи ворога під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Чотири ворожі групи намагалися непомітно наблизитися до українських позицій. Пересування окупантів помітила аеророзвідка ДПСУ, а прикордонники-мінометники спопелили дві групи піхоти", - розповіли військові.

Російським загарбникам довелося відійти. Вони спробували перегрупуватися для нового штурму, проте українські захисники не дали здійснитися підступному плану ворога.

Внаслідок ударів ліквідовано близько 40 окупантів та ворожий міномет.

Фото: українські прикордонники знищують штурмові групи ворога (t.me/DPSUkr)

Раніше ми писали, що на одному із найгарячіших напрямків бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили черговий російський БМП.

Також раніше у ЗСУ показали, як українська артилерія "кришить" ворожу техніку на Донбасі.

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