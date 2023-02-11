ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные разбили штурмовые группы РФ под Бахмутом: у враг большие потери

Новина українською →
Бахмут, Суббота 11 февраля 2023 14:46
Украинские военные разбили штурмовые группы РФ под Бахмутом: у враг большие потери Фото: украинские военные разбили штурмовые группы РФ под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов на Донбассе. В этот раз бойцы ликвидировали штурмовые группы врага под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Четыре вражеских группы пытались незаметно приблизиться к украинским позициям. Передвижение оккупантов заметила аэроразведка ГПСУ, а пограничники-минометчики испепелили две группы пехоты", - рассказали военные.

Российским захватчикам пришлось отойти. Они попытались перегруппироваться для нового штурма, однако украинские защитники не дали осуществиться коварному плану врага.

Вследствие ударов ликвидировано около 40 оккупантов и вражеский миномет.

Фото: украинские пограничники уничтожают штурмовые группы врага (t.me/DPSUkr)

Ранее мы писали, что на одном из самых горячих направлений бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасностни Украины уничтожили очередной российский БМП.

Также ранее в ВСУ показали, как украинская артиллерия "крошит" вражескую технику на Донбассе

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Государственная пограничная служба Война в Украине
NEWS
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм