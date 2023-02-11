ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецназівці "Альфа" знищили черговий російський БМП (відео)

Новость на русском →
Субота 11 лютого 2023 14:02
Спецназівці "Альфа" знищили черговий російський БМП (відео) Фото: спецназівці "Альфа" знищили черговий російський БМП (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили черговий російський БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Бійці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили російську БМП. Під час нічного бойового вильоту спецназівці спалили ворожу техніку на одному із найгарячіших напрямків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військові ліквідували понад 6,4 тисяч бойових броньованих машин російської армії.

Також раніше у ЗСУ показали, як українська артилерія "кришить" ворожу техніку на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Донбас Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм