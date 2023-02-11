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У ЗСУ показали, як українська артилерія "кришить" ворожу техніку на Донбасі

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Субота 11 лютого 2023 11:50
У ЗСУ показали, як українська артилерія "кришить" ворожу техніку на Донбасі Фото: (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українська артилерія продовжує знищувати ворожу техніку на Донбасі, де зараз відбуваються запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Поля Донбасу усіяно знищеною технікою російської армії. Проте українські військові продовжують "кришити" ворожі війська, незважаючи на їхню чисельну перевагу.

У 72-му ОМБр ім. Чорних Запорожців показали як українська артилерія знищує техніку РФ.

Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 1140 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 136880 військових.

Також повідомлялося, що протягом доби, 10 лютого, ворог продовжував вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також увімкнув роботу пересувних крематоріїв.

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