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Українські військові розбили позиції росіян на півдні (відео)

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Четвер 10 листопада 2022 16:25
Українські військові розбили позиції росіян на півдні (відео) Ілюстративне фото: українські військові розбили позиції росіян на півдні (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Українські морські піхотинці завдали кількох ударів по позиціях російських окупантів у Херсонській області. У мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

За інформацією ВМС, після проведення аеророзвідки та вдалого коригування вогню українські солдати завдали удару по окупантам з артилерії.

"36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського в Херсонській області знищила російську бойову броньову машину разом із особовим складом ворожого взводного опорного пункту", - зазначають військові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українським військовим вдалося знищити бойову машину піхоти та багатоцільовий транспортер-тягач російських окупантів, ДШВ показали відео.

Також ми писали, що ЗСУ звільнили від окупантів Киселівку, яка знаходиться за 15 кілометрів від Херсона.

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