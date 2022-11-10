Украинские военные разбили позиции россиян на юге (видео)

Украинские морские пехотинцы нанесли несколько ударов по позициях российских оккупантов в Херсонской области. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

"36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Херсонской области уничтожила российскую боевая броневую машину вместе с личным составом вражеского взводного опорного пункта", - отмечают военные.

По информации ВМС, после проведения аэроразведки и удачной корректировки огня украинские солдаты нанесли удар по оккупантам из артиллерии.

Напомним, ранее стало известно, что украинским военным удалось уничтожить боевую машину пехоты и многоцелевой транспортер-тягач российских оккупантов, ДШВ показали видео.

Также мы писали, что ВСУ освободили от оккупантов Киселевку, которая находится в 15 километрах от Херсона.

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