Українські військові пройшли навчання з вогневої підготовки у Херсонській області: фоторепортаж

Українські захисники взяли участь у тренуваннях з вогневої підготовки, які пройшли у степах Херсонській області.
На навчаннях українських військових побував кореспондент РБК-Україна.
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Зазначимо, що у навчаннях брали участь військові 11 батальйону спецпризначення 112 бригади територіальної оборони.
У степах Херсонської області проходили навчання із застосуванням штатної зброї для ураження різних цілей в бою.
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Нагадаємо, що нещодавно українські бійці провели тактико-спеціальні навчання на півночі Рівненській області.
До того ж, Сили оборони Києва провели чергові навчання на півночі, у ході яких відпрацювали застосування трофейних російських високоточних снарядів.
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