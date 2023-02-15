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Украинские военные прошли обучение по огневой подготовке в Херсонской области: фоторепортаж

Фото: украинские военные прошли обучение по огневой подготовке в Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Елизавета Драбкина

Украинские защитники приняли участие в тренировках по огневой подготовке, которые прошли в степях Херсонской области.

На учениях украинских военных побывал корреспондент РБК-Украина.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Отметим, что в учениях принимали участие военные 11 батальона спецназначения 112 бригады территориальной обороны.

В степях Херсонской области проходили учения с применением штатного оружия для поражения разных целей в бою.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Напомним, что недавно украинские бойцы провели тактико-специальные учения на севере Ровенской области.

К тому же, Силы обороны Киева провели очередные учения на севере, в ходе которых отработали применение трофейных российских высокоточных снарядов.

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Министерство обороны УкраиныХерсонская область