Украинские военные прошли обучение по огневой подготовке в Херсонской области: фоторепортаж

Украинские защитники приняли участие в тренировках по огневой подготовке, которые прошли в степях Херсонской области.
На учениях украинских военных побывал корреспондент РБК-Украина.
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Отметим, что в учениях принимали участие военные 11 батальона спецназначения 112 бригады территориальной обороны.
В степях Херсонской области проходили учения с применением штатного оружия для поражения разных целей в бою.
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Напомним, что недавно украинские бойцы провели тактико-специальные учения на севере Ровенской области.
К тому же, Силы обороны Киева провели очередные учения на севере, в ходе которых отработали применение трофейных российских высокоточных снарядов.
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