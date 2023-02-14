Українські військові провели тактико-спеціальні навчання у Рівненській області (відео)
Сили оборони України провели тактико-спеціальні навчання на півночі Рівненській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Об'єднаних сил ЗСУ.
Повідомляється, що за тренуваннями сил і засобів, що здійснюють охорону та оборону важливого об’єкта критичної енергетичної інфраструктури, спостерігав командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він зазначив, що у тренуванні були задіяні сили й засоби ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та Нацполіції.
"Координація взаємодії даних сил є дуже важливою. У будь-який час, у випадку зростання рівня воєнної загрози, вони мають бути готові на відмінно відпрацювати дії за призначенням", - сказав Наєв.
За його словами, наразі загроза з півночі проти України дуже низька, але Сили оборони використовують цей час для більш якісної та інтенсивної підготовки всіх сил та засобів.
"Навченість особового складу є дуже важливим елементом готовності нашої оборони. Тож таким чином ми підвищуємо наші обороні спроможності. Тренування засвідчило як те, що сили готові до дій, так і те - над чим необхідно попрацювати в подальшому. Цей процес безперервний й триває, допоки сили і засоби не будуть готові діяти автоматично", - підкреслив Наєв.
Нагадаємо, нещодавно СБУ провела контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області для підвищення рівня безпеки біля кордону з Білоруссю.
Окрім того, Сили оборони Києва провели чергові навчання на півночі країни.
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