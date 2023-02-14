ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові провели тактико-спеціальні навчання у Рівненській області (відео)

Новость на русском →
Рівненська область, Вівторок 14 лютого 2023 11:22
Українські військові провели тактико-спеціальні навчання у Рівненській області (відео) Фото: українські військові провели тактико-спеціальні навчання у Рівненській області (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сили оборони України провели тактико-спеціальні навчання на півночі Рівненській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Повідомляється, що за тренуваннями сил і засобів, що здійснюють охорону та оборону важливого об’єкта критичної енергетичної інфраструктури, спостерігав командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він зазначив, що у тренуванні були задіяні сили й засоби ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та Нацполіції.

"Координація взаємодії даних сил є дуже важливою. У будь-який час, у випадку зростання рівня воєнної загрози, вони мають бути готові на відмінно відпрацювати дії за призначенням", - сказав Наєв.

За його словами, наразі загроза з півночі проти України дуже низька, але Сили оборони використовують цей час для більш якісної та інтенсивної підготовки всіх сил та засобів.

"Навченість особового складу є дуже важливим елементом готовності нашої оборони. Тож таким чином ми підвищуємо наші обороні спроможності. Тренування засвідчило як те, що сили готові до дій, так і те - над чим необхідно попрацювати в подальшому. Цей процес безперервний й триває, допоки сили і засоби не будуть готові діяти автоматично", - підкреслив Наєв.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провела контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області для підвищення рівня безпеки біля кордону з Білоруссю.

Окрім того, Сили оборони Києва провели чергові навчання на півночі країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область ВСУ Сергій Наєв
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Андрій Садовий: Єдиний шанс на спокійне життя – це розділ Росії на кілька незалежних країн
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Садовий: Єдиний шанс на спокійне життя – це розділ Росії на кілька незалежних країн