Українські військові пройшли навчання з вогневої підготовки у Херсонській області: фоторепортаж

Українські захисники взяли участь у тренуваннях з вогневої підготовки, які пройшли у степах Херсонській області.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Зазначимо, що у навчаннях брали участь військові 11 батальйону спецпризначення 112 бригади територіальної оборони.

У степах Херсонської області проходили навчання із застосуванням штатної зброї для ураження різних цілей в бою.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Нагадаємо, що нещодавно українські бійці провели тактико-спеціальні навчання на півночі Рівненській області.

До того ж, Сили оборони Києва провели чергові навчання на півночі, у ході яких відпрацювали застосування трофейних російських високоточних снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.