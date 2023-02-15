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Українські військові пройшли навчання з вогневої підготовки у Херсонській області: фоторепортаж

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Середа 15 лютого 2023 14:30
Українські військові пройшли навчання з вогневої підготовки у Херсонській області: фоторепортаж Фото: українські військові пройшли навчання з вогневої підготовки у Херсонській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Єлизавета Драбкіна

Українські захисники взяли участь у тренуваннях з вогневої підготовки, які пройшли у степах Херсонській області.

На навчаннях українських військових побував кореспондент РБК-Україна.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Зазначимо, що у навчаннях брали участь військові 11 батальйону спецпризначення 112 бригади територіальної оборони.

У степах Херсонської області проходили навчання із застосуванням штатної зброї для ураження різних цілей в бою.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Нагадаємо, що нещодавно українські бійці провели тактико-спеціальні навчання на півночі Рівненській області.

До того ж, Сили оборони Києва провели чергові навчання на півночі, у ході яких відпрацювали застосування трофейних російських високоточних снарядів.

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Міністерство оборони України Херсонська область
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