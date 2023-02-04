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Українські військові проходять навчання на території Італії

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Італія, Субота 04 лютого 2023 21:00
Українські військові проходять навчання на території Італії Фото: Міністр оборони Італії Гуїдо Крозетто (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові проходять підготовку на території Італії та навчаються працювати зі складними системами озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Італії Гуїдо Крозетто, яку приводить Fattieavvenimenti.

"При постачанні складних систем озброєнь необхідно навчити тих, хто їх використовуватиме", - йдеться у заяві.

Зазначається, що підготовка в Італії розпочалася ще за часів уряду Маріо Драгі.

Інші італійські ЗМІ повідомляли, що українських військовослужбовців знайомили з тактикою спецназу, навчаючи, у тому числі техніці рейдів та підготовці диверсій. Йшлося, ймовірно, про кілька десятків українців.

Екс-глави Міноборони Лоренцо Гуеріні заявляв раніше, що в Італії проводились цільові навчальні заходи для українського персоналу, щоб зробити використання озброєнь, що відправляються, більш безпечним.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні відвідає Україну до 24 лютого - річниці початку повномасштабної війни.

Франція та Італія прийняли остаточне рішення щодо поставки в Україну систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Майбутній пакет військової допомоги Україні від Італії може містити зброю для захисту від російських ракетних атак.

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