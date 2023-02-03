Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну систем ППО SAMP/T

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM-TV.

Сьогодні, 3 лютого, під час телефонної розмови міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто погодили останні деталі для поставки в Україну ППО SAMP/T.