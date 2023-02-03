ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну систем ППО SAMP/T

Новость на русском →
Італія, П'ятниця 03 лютого 2023 20:29
Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну систем ППО SAMP/T Фото: Франція та Італія поставлять Україні систему ППО SAMP/T (mil in ua)
Автор: Каріна Левицька

Франція та Італія прийнято остаточне рішення щодо поставки в Україну систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM-TV.

Сьогодні, 3 лютого, під час телефонної розмови міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто погодили останні деталі для поставки в Україну ППО SAMP/T.

Це перша європейська протиракетна система великої дальності франко-італійської розробки. Вона дозволить Україні захищатися від атак безпілотників, ракет і російських літаків, прикриваючи значну частину території України. Відомо, що системи ППО надійдуть до України навесні цього року.

Нагадаємо, французьке видання повідомляє, що Італія та Франція закуплять Україні 700 зенітних ракет для комплексу SAMP-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Італія допомога армії ПВО
NEWS
США виділяють ще один великий військовий пакет для України: що до нього увійшло
США виділяють ще один великий військовий пакет для України: що до нього увійшло
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна