Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну систем ППО SAMP/T
Франція та Італія прийнято остаточне рішення щодо поставки в Україну систем протиповітряної оборони SAMP/T.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM-TV.
Сьогодні, 3 лютого, під час телефонної розмови міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто погодили останні деталі для поставки в Україну ППО SAMP/T.
Це перша європейська протиракетна система великої дальності франко-італійської розробки. Вона дозволить Україні захищатися від атак безпілотників, ракет і російських літаків, прикриваючи значну частину території України. Відомо, що системи ППО надійдуть до України навесні цього року.
Нагадаємо, французьке видання повідомляє, що Італія та Франція закуплять Україні 700 зенітних ракет для комплексу SAMP-T.
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