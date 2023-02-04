Украинские военные проходят обучение на территории Италии

Украинские военные проходят подготовку на территории Италии и обучаются работе со сложными системами вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетто, которое приводит Fattieavvenimenti.

"При поставке сложных систем вооружений необходимо научить тех, кто будет их использовать", - говорится в заявлении.

Отмечается, что подготовка в Италии началась еще при правительстве Марио Драги.

Другие итальянские СМИ сообщали, что украинские военнослужащие знакомились с тактикой спецназа, обучая, в том числе технике рейдов и подготовке диверсий. Речь шла, вероятно, о нескольких десятках украинцев.

Экс-главы Минобороны Лоренцо Гуэрини заявлял ранее, что в Италии проводились целевые учебные мероприятия для украинского персонала, чтобы сделать использование отправляемых вооружений более безопасным.