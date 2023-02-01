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Новий пакет допомоги від Італії може містити зброю для захисту від ракет, - міністр

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Рим, Середа 01 лютого 2023 22:30
Новий пакет допомоги від Італії може містити зброю для захисту від ракет, - міністр Фото: міністр оборони Італії Гвідо Кросетто
Автор: Валерія Поліщук

Майбутній пакет військової допомоги Україні від Італії може містити зброю для захисту від російських ракетних атак.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, Італія готова виконати прохання України щодо надання зброї для зміцнення її оборони, але відмовився запропонувати будь-які конкретні деталі.

Міністр оборони також заявив, що будь-яке рішення щодо ППО прийматиметься спільно з Парижем.

Наразі Італійський уряд працює над шостим пакетом військової допомоги для України.

Наразі Італія схвалила п'ять пакетів військової підтримки для оборони України, включаючи як летальне, так і нелетальне озброєння, виходячи із потреб Збройних сил України.

Італія вносить близько 390 мільйонів євро на допомогу на користь України, передбачені Європейським фондом світу, на загальну суму 3 мільярди євро.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим не постачатиме свої танки Україні. При цьому він додав, що президенту України Володимиру Зеленському та російському тирану Володимиру Путіну таки доведеться сісти за стіл переговорів.

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