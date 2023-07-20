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Українські військові "прогризають" російську оборону на Мелітопольському напрямку, - НГУ

Фото: українські військові "прогризають" російську оборону на Мелітопольському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники "прогризають" оборону російських окупантів на Мелітопольському напрямку та не дають ворогу повернутися на втрачені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Миколу Уршаловича.

Він зазначив, що на Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії спільно з підрозділами ЗСУ продовжують наступ.

За його словами, наші штурмові групи продовжують поступовий рух на південь та південний схід у надважких умовах замінованої місцевості та вогневого впливу ворога. Йдеться про 251 обстріл з РСЗВ, танків й артилерії та 4 авіаудари за добу.

"Наші солдати й офіцери буквально "прогризають" оборону ворога. Штурмові групи діють у чіткій взаємодії з іншими підрозділами", - сказав він.

Окремо Уршалович відмітив інженерні підрозділи, які своїми мужніми і професійними діями забезпечують успіх під час наступальних дій.

"Щодня ми маємо просування на декілька сотень метрів. На досягнутих рубежах наші підрозділи закріплюються та не дають можливості противнику повернути втрачені позиції за допомогою контратак", - додав він.

Ситуація на передовій

Українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вони мали успіх на напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине.

Вчора повідомлялося, що наші бійці просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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