Українські військові "приземлили" російський "Орлан-10" на півночі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

"Воїни Сил оборони Сіверщини в зоні відповідальності знищили ворожий БПлА, попередньо "Орлан-10", - сказано у повідомленні.

Військові також оприлюднили фотографії уламків збитого дрона.

Як повідомлялося, сьогодні вночі окупанти випустили по Україні 21 іранський дрон, 16 з яких збили сили ППО.

Окрім того, над Києвом зафіксували 8 дронів-камікадзе, сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

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