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Українські військові "приземлили" російський "Орлан-10" на півночі

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Середа 22 березня 2023 16:42
Українські військові "приземлили" російський "Орлан-10" на півночі Фото: українські військові "приземлили" російський "Орлан-10" на півночі (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники збили російський безпілотник "Орлан-10" на півночі у середу, 22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Воїни Сил оборони Сіверщини в зоні відповідальності знищили ворожий БПлА, попередньо "Орлан-10", - сказано у повідомленні.

Військові також оприлюднили фотографії уламків збитого дрона.

Як повідомлялося, сьогодні вночі окупанти випустили по Україні 21 іранський дрон, 16 з яких збили сили ППО.

Окрім того, над Києвом зафіксували 8 дронів-камікадзе, сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

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