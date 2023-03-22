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Украинские военные "приземлили" российский "Орлан-10" на севере

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Среда 22 марта 2023 16:42
Украинские военные "приземлили" российский "Орлан-10" на севере Фото: украинские военные "приземлили" российский "Орлан-10" на севере (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники сбили российский беспилотник "Орлан-10" на севере в среду, 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Воины Сил обороны Северщины в зоне ответственности уничтожили вражеский БПлА, предварительно "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Военные также обнародовали фотографии обломков сбитого дрона.

Как сообщалось, сегодня ночью оккупанты выпустили по Украине 21 иранский дрон, 16 из которых сбили силы ПВО.

Кроме того, над Киевом зафиксировали 8 дронов-камикадзе, силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

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