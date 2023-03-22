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Нічна атака окупантів "Шахедами": у Генштабі назвали кількість збитих цілей

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Київ, Середа 22 березня 2023 06:41
Нічна атака окупантів "Шахедами": у Генштабі назвали кількість збитих цілей Фото: українські військові знищили 16 дронів-камікадзе за ніч (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 22 березня, завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА "Шахед-136". За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких було знищено українськими силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. У той же час, українські військові збили 15 ворожих БПЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об'єкт противника.

Раніше у Київській ОВА попередили мешканців про можливу атаку дронів-камікадзе та заявили, що сили ППО готові до відбиття загрози.

Пізніше повідомлялося, що у Київській області були чутні вибухи, повідомлялося про роботу українських сил протиповітряної оборони в регіоні.

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