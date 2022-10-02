Українські військові показали збиття двох ворожих вертольотів Ка-52 на сході (відео)
Фото: українські військові показали збиття двох ворожих вертольотів на сході (wikipedia-org)
Українські захисники збили два ворожих вертольоти Ка-52 на сході країни 1 жовтня та показали це на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання Об'єднаних сил у Facebook.
"Підрозділами протиповітряної оборони на сході України за минулу добу знищено 2 вертольоти Ка-52, 3 БПЛА типу Орлан-10 та 1 БПЛА-камікадзе типу Shaheed-136", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі українські військові збили п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", якими росіяни атакували Миколаївську область.
Раніше сили ППО збили російський гелікоптер Ка-52 - "Алігатор" над Херсонською областю.
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