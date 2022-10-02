Українські військові показали збиття двох ворожих вертольотів Ка-52 на сході (відео)

Фото: українські військові показали збиття двох ворожих вертольотів на сході (wikipedia-org)

Українські захисники збили два ворожих вертольоти Ка-52 на сході країни 1 жовтня та показали це на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання Об'єднаних сил у Facebook.