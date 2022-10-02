Украинские военные показали сбитие двух вражеских вертолетов Ка-52 на востоке (видео)

Фото: украинские военные показали сбитие двух вражеских вертолетов на востоке (wikipedia-org)

Украинские защитники сбили два вражеских вертолета Ка-52 на востоке страны 1 октября и показали это на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку Объединенных сил в Facebook.