Украинские военные показали сбитие двух вражеских вертолетов Ка-52 на востоке (видео)
Фото: украинские военные показали сбитие двух вражеских вертолетов на востоке (wikipedia-org)
Украинские защитники сбили два вражеских вертолета Ка-52 на востоке страны 1 октября и показали это на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку Объединенных сил в Facebook.
"Подразделениями противовоздушной обороны на востоке Украины за прошедшие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52, 3 БПЛА типа Орлан-10 и 1 БПЛА-камикадзе типа Shaheed-136", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью украинские военные сбили пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми россияне атаковали Николаевскую область.
Ранее силы ПВО сбили российский вертолет Ка-52 - "Аллигатор" над Херсонской областью.
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