Українські військові показали відео операції по звільненню Балаклії

Спецпризначенці Головного управління розвідки Kraken показали, як саме вони звільняли Балаклію Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал підрозділу.

На відео можна побачити процес планування операції, захоплення позицій та боєприпасів окупантів.

"Операція, з якої починався контрнаступ української армії. Операція, що переломила фронт окупантів в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що бійці Збройних сил України на початку вересня деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Також, Міноборони показало відео з центру звільненої Балаклії.

Пізніше, бійці підрозділу Kraken обіцяли показати повне відео, як вони звільняли Балаклію від окупантів.

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