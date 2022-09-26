Украинские военные показали видео операции по освобождению Балаклеи

"Операция, с которой начиналось контрнаступление украинской армии. Операция, которая переломила фронт кафиров в Харьковской области", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть процесс планирования операции, захвата позиций и боеприпасов кафиров.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Наступательная операция украинских подразделений началась 6 сентября 2022 года. После неожиданного проникновения вглубь российских войск, Украина вернула себе многие сотни квадратных километров территории. В результате успешных действий украинским военным удалось восстановить контроль над большей частью оккупированной территории Харьковской области.

Бойцы ВСУ в течение 10 дней деоккупировали Балаклею, Изюм, Волчанск, зашли в Купянск и возобновили контроль над определенной частью государственной границы с РФ в Харьковской области.

Представители Российской Федерации и Министерства обороны РФ долго молчали, однако позже успешное контрнаступление ВСУ прокомментировали своеобразным путем. По их утверждению, "российские войска в районе Балаклеи и Изюма выполнили операцию по свертыванию и переброске резервов в Донецкую область".

В результате успешного освобождения Балаклеи, в дальнейшем ВСУ освободили 421 населенный пункт Харьковской области. Военным удалось найти большое количество трофейной техники и боеприпасов.