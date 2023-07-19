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Українські військові показали ліквідацію російського комбрига "Ташкента"

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Середа 19 липня 2023 19:29
Українські військові показали ліквідацію російського комбрига "Ташкента" Фото: Денис Іванов, російський комбриг (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники змогли ліквідувати російського командира бригади за допомогою Дениса Іванова з позивним "Ташкент" за допомогою безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 10-у окрему гірсько-штурмову бригаду ЗСУ "Едельвейс" у Telegram.

На відео, яке оприлюднила бригада, можна побачити, як дрон-камікадзе наближається до автомобіля, де знаходився російський комбриг.

Ліквідація "Ташкента"

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, російські пропагандисти почали заявляти про те, що в Україні ліквідували командира однієї із бригад Дениса Іванова з позивним "Ташкент".

У ЗМІ поширювали інформацію, що його вбили внаслідок удару дрона-камікадзе, коли військовий пересувався автомобілем.

Його часто використовували у пропагандистських роликах, зокрема сюжетах Ольги Скабеєвої. Вона називала окупанта "легендарним комбригом".

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