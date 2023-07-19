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Украинские военные показали ликвидацию российского комбрига "Ташкента"

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Среда 19 июля 2023 19:29
Украинские военные показали ликвидацию российского комбрига "Ташкента" Фото: Денис Иванов, российский комбриг (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники смогли ликвидировать российского командира бригады при помощи Дениса Иванова с позывным "Ташкент" при помощи беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 10 отдельную горско-штурмовую бригаду ВСУ "Эдельвейс" в Telegram.

На видео, которое обнародовала бригада, можно заметить, как дрон-камикадзе приближается к автомобилю, где находился российский комбриг.

Ликвидация "Ташкента"

Напомним, сегодня, 19 июля, российские пропагандисты начали заявлять о том, что в Украине ликвидировали командира одной из бригад Дениса Иванова с позывным "Ташкент".

В СМИ распространяли информацию, что его убили в результате удара дрона-камикадзе, когда военный передвигался на автомобиле.

Его часто использовали в пропагандистских роликах, в том числе сюжетах Ольги Скабеевой. Она называла оккупанта "легендарным комбригом".

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