Українські військові після навчань у Німеччині можуть повернутись додому з танками, - посол

"Ваші солдати вже приїхали в Німеччину на навчання, вони їх закінчать, і, мені здається, вони разом з танками повернуться в Україну. Я дуже рада, що політичне рішення було прийняте. Ми зараз робимо все, щоб не тільки Leopard 2, а й Leopard 1 приїхали в Україну", - заявила вона.

Нагадаємо, вчора українські військові розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.

Крім того, Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

Додамо, що західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги.

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