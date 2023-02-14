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Украинские военные после учений в Германии могут вернутся домой с танками, - посол

Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные могут вернуться с учений в Германии вместе с танками Leopard 1 и Leopard 2.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ваши солдаты уже приехали в Германию на обучение. Они их закончат, и, мне кажется, они вместе с танками вернутся в Украину. Я очень рада, что политическое решение было принято. Мы сейчас делаем все, чтобы не только Leopard 2, но и Leopard 1 приехали в Украину", - заявила она.

Напомним, вчера украинские военные начали обучения на танках Leopard 2 в Германии.

Кроме того, Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

Добавим, что западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи.

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