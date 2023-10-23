Українські військові палять російську техніку та не дають прорвати оборону біля Авдіївки (відео)

"На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону, проте безуспішно", - зазначають військові.

Сухопутні війська показали на відео потужну роботу 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Бої за Авдіївку

Минулого тижня росіяни активізували наступ на Авдіївку. Вони активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначав що цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Сьогодні Барабаш повідомив, що окупанти не припиняють штурми в районі Авдіївки попри божевільні втрати в живій силі та техніці.

За даними британської розвідки, після штурмів у районі Авдіївки втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%.

При цьому загарбники продовжують перекидати під Авдіївку нові сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.