UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові палять російську техніку та не дають прорвати оборону біля Авдіївки (відео)

Ілюстративне фото: українські військові палять російську техніку та не дають прорвати оборону біля Авдіївки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищують російську техніку при спробі загарбників прорвати українську оборону поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.

"На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону, проте безуспішно", - зазначають військові.

Сухопутні війська показали на відео потужну роботу 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Бої за Авдіївку

Минулого тижня росіяни активізували наступ на Авдіївку. Вони активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначав що цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Сьогодні Барабаш повідомив, що окупанти не припиняють штурми в районі Авдіївки попри божевільні втрати в живій силі та техніці.

За даними британської розвідки, після штурмів у районі Авдіївки втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%.

При цьому загарбники продовжують перекидати під Авдіївку нові сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаДонецька область