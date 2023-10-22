Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка

Втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Нещодавні російські напади на Авдіївку призвели до збільшення втрат росіян на 90%, зафіксованих українським Міноборони", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає британська розвідка, з лютого 2022 року Росія значно посилила мобілізацію та вербування найманців. Це основний чинник здатності РФ підтримувати війну проти України.

Розвідка вважає, що РФ від початку вторгнення втратила від 150 до 190 тисяч солдатів убитими та пораненими, а загальна цифра (включаючи тих поранених, які повернулися на поле бою) коливається від 240 до 290 тисяч.

У розвідці додали, що ці дані не включають поранених та загиблих ПВК "Вагнера".

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти.

Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Крім того, після відносного затишшя окупанти знову посилили спроби оточити місто. При цьому в Авдіївці продовжують залишатися мирні жителі.

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