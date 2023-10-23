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Украинские военные палят российскую технику и не дают прорвать оборону у Авдеевки (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные палят российскую технику и не дают прорвать оборону у Авдеевки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожают российскую технику при попытке захватчиков прорвать украинскую оборону вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.

"На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток прорвать украинскую оборону, однако безуспешно", - отмечают военные.

Сухопутные войска показали на видео мощную работу 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Бои за Авдеевку

На прошлой неделе россияне активизировали наступление на Авдеевку. Они активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отмечал, что это наступление является самым масштабным с 2014 года.

Сегодня Барабаш сообщил, что оккупанты не прекращают штурмы в районе Авдеевки, несмотря на сумасшедшие потери в живой силе и технике.

По данным британской разведки, после штурмов в районе Авдеевки потери России в войне против Украины увеличились на 90%.

При этом захватчики продолжают перебрасывать под Авдеевку новые силы.

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