Украинские военные палят российскую технику и не дают прорвать оборону у Авдеевки (видео)

"На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток прорвать украинскую оборону, однако безуспешно", - отмечают военные.

Сухопутные войска показали на видео мощную работу 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Бои за Авдеевку

На прошлой неделе россияне активизировали наступление на Авдеевку. Они активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отмечал, что это наступление является самым масштабным с 2014 года.

Сегодня Барабаш сообщил, что оккупанты не прекращают штурмы в районе Авдеевки, несмотря на сумасшедшие потери в живой силе и технике.

По данным британской разведки, после штурмов в районе Авдеевки потери России в войне против Украины увеличились на 90%.

При этом захватчики продолжают перебрасывать под Авдеевку новые силы.

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