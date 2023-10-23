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Українські військові палять російську техніку та не дають прорвати оборону біля Авдіївки (відео)

Понеділок 23 жовтня 2023 11:36
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Українські військові палять російську техніку та не дають прорвати оборону біля Авдіївки (відео) Ілюстративне фото: українські військові палять російську техніку та не дають прорвати оборону біля Авдіївки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищують російську техніку при спробі загарбників прорвати українську оборону поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.

"На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону, проте безуспішно", - зазначають військові.

Сухопутні війська показали на відео потужну роботу 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Бої за Авдіївку

Минулого тижня росіяни активізували наступ на Авдіївку. Вони активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначав що цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Сьогодні Барабаш повідомив, що окупанти не припиняють штурми в районі Авдіївки попри божевільні втрати в живій силі та техніці.

За даними британської розвідки, після штурмів у районі Авдіївки втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%.

При цьому загарбники продовжують перекидати під Авдіївку нові сили.

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