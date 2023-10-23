ua en ru
Пн, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные палят российскую технику и не дают прорвать оборону у Авдеевки (видео)

Понедельник 23 октября 2023 11:36
UA EN RU
Украинские военные палят российскую технику и не дают прорвать оборону у Авдеевки (видео) Иллюстративное фото: украинские военные палят российскую технику и не дают прорвать оборону у Авдеевки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожают российскую технику при попытке захватчиков прорвать украинскую оборону вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.

"На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток прорвать украинскую оборону, однако безуспешно", - отмечают военные.

Сухопутные войска показали на видео мощную работу 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Бои за Авдеевку

На прошлой неделе россияне активизировали наступление на Авдеевку. Они активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отмечал, что это наступление является самым масштабным с 2014 года.

Сегодня Барабаш сообщил, что оккупанты не прекращают штурмы в районе Авдеевки, несмотря на сумасшедшие потери в живой силе и технике.

По данным британской разведки, после штурмов в районе Авдеевки потери России в войне против Украины увеличились на 90%.

При этом захватчики продолжают перебрасывать под Авдеевку новые силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Донецкая область
NEWS
РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сколько удалось сбить
РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сколько удалось сбить
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ