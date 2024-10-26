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Українські військові назвали втрати РФ з початку операції у Курській області

Курська область, Субота 26 жовтня 2024 09:18
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Українські військові назвали втрати РФ з початку операції у Курській області фото6 українські військові назвали втрати РФ з початку операції у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські бійці назвали втрати окупантів у Курській області. Зокрема, ЗСУ взяли в полон понад 700 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, з початку Курської операції РФ втратила 17819 військових, серед них:

  • безповоротні - 6662;
  • санітарні - 10446;
  • полонені - 711.

Крім того, ЗСУ знищили 45 танків, 256 ББМ, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артсистем, 5 РСЗВ.

Ситуація у Курській області

Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області. Ще наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що ЗСУ контролюють 100 населених пунктів і взяли в полон майже 600 військових РФ.

У Міноборони Британії констатували, що російська армія в серпні втрачала вбитими та пораненими понад 1 тисячу людей на день. Це пов'язано з тиском на Покровському напрямку та наступом ЗСУ в Курській області.

Крім того, нещодавно Сирський з'їздив на Курський напрямок фронту. Там було ухвалено низку рішень, щоб РФ не змогла перехопити ініціативу.

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Українські військові назвали втрати РФ з початку операції у Курській області
Українські військові назвали втрати РФ з початку операції у Курській області
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