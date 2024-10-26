Украинские военные назвали потери РФ с начала операции в Курской области

Украинские бойцы назвали потери оккупантов в Курской области. В частности, ВСУ взяли в плен больше 700 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Так, с начала Курской операции РФ потеряла 17 819 военных, среди них:

Ситуация в Курской области

Украинские военные уже несколько месяцев ведут наступление в Курской области. Еще в конце августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что ВСУ контролируют 100 населенных пунктов и взяли в плен почти 600 военных РФ.

В Минобороны Британии констатировали, что российская армия в августе теряла убитыми и ранеными более 1 тысячи человек в день. Это связано давлением на Покровском направлении и наступлением ВСУ в Курской области.

Кроме того, недавно Сырский съездил на Курское направление фронта. Там были приняты ряд решений, чтобы РФ не смогла перехватить инициативу.

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